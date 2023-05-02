«Мужики изошлись слюной»: Ирина Пегова в платье в горох с разрезом блеснула своими постройневшими формами

На этот раз Пегова поделилась новыми кадрами. Она позировала в платье-футляре цвета фуксии в горох. Наряд с открытыми плечами и эффектным декольте подчеркнул ее прелести. Актриса также дополнила образ туфлями. Она козырнула изящными щиколотками. Ирина держала на руках белоснежную пушистую кошку.

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