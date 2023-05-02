«Мужики изошлись слюной»: Ирина Пегова в платье в горох с разрезом блеснула своими постройневшими формами

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино и играет в театре. Она не скрывает, что многие ее полюбили после роли в сериале «Акушерка». Она также не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка в свои 44 года зажигательно танцует латинские танцы. А после «Ледникового периода» она еще и похудела.
На этот раз Пегова поделилась новыми кадрами. Она позировала в платье-футляре цвета фуксии в горох. Наряд с открытыми плечами и эффектным декольте подчеркнул ее прелести. Актриса также дополнила образ туфлями. Она козырнула изящными щиколотками. Ирина держала на руках белоснежную пушистую кошку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как похудела Ирина. Артистку осыпали комплиментами. «Красивые фото! Платье, класс! Котик, супер!», «Ух ты, вот это ваше, цвет, фасон, все! Великолепно, все мужики слюнями задавят от счастья», «Разве может быть что то лучше кошки? Конечно! Две кошки», «Фигура шикарная», «Мужики изошлись слюной», — стали писать подписчики.