«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова предстала в объятиях Ильи Любимова, прикрывшись простынкой

29 апреля супруги отметили годовщину со дня свадьбы. Вилкова поделилась горячим фото. В кадре она предстала в объятиях мужа. актриса простынкой прикрыла свои точеные формы. Любимов показывал ей снимки на фотоаппарате. У артистки были взъерошенные волосы и естественный вид без косметики.

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