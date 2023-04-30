«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова предстала в объятиях Ильи Любимова, прикрывшись простынкой

Екатерина Вилкова. Фото: Global Look Press

Супруги отметили годовщину свадьбы. Звезда сериала «Отель Элеон» поделилась горячим фото.

Екатерина Вилкова уже давно снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Отель Элеон». Актриса порой появляется на красных дорожках. Однако свободное время она посвящает семье. Артистка состоит в браке с Ильей Любимовым, которого знают по сериалу «Не родись красивой». У пары растут дети: дочка Павла и сын Петр.

29 апреля супруги отметили годовщину со дня свадьбы. Вилкова поделилась горячим фото. В кадре она предстала в объятиях мужа. актриса простынкой прикрыла свои точеные формы. Любимов показывал ей снимки на фотоаппарате. У артистки были взъерошенные волосы и естественный вид без косметики. 

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Екатерина Вилкова и Илья Любимов. Фото: соцсети звезды

«12 лет назад мы поставили штамп в паспортах. И мне по-прежнему все нравится», – написала звезда. 

«Самый крутой мужик», – добавила она хэштег.

Поклонники принялись поздравлять пару. Многие осыпали комплиментами супругов, которые продолжают демонстрировать семейную идиллию.

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