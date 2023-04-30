Седокова в нюдовом боди блеснула своими «сдобными» формами в постели: прелести во всей красе

Анна Седокова много лет выступает на сцене. Она была частью группы «ВИА Гра», а теперь артистка предпочитает строить сольную карьеру. Она покоряет мужчин своей красотой. В 40 лет певица остается для многих секс-символом. Она облачается в смелые наряды. В этом году звезда похудела, но сохранила свою изюминку.
На этот раз Седокова выложила пикантное видео. Она предстала в нюдовом боди в постели. Певица сидела на краю кровати, оголив свои мощные бедра. Она также засветила упругую грудь в смелом декольте. К ней подошел муж Янис Тимма и поцеловал, поласкав рукой талию. Анна расплылась в улыбке.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Примечательно, что она не стесняется своих форм и не раз признавалась, что ее фигура неидеальная, но артистка неустанно над собой работает. На этот раз ее осыпали комплиментами.