Королева снова на сцене: Анна Нетребко в эффектом черном платье сразила поклонников постройневшей фигурой – неузнаваема

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Каждый год артистка отправляется на гастроли. Она не скрывает, что в прошлом году с ней отказались работать некоторые театры. Однако дива продолжат выступать. Недавно она посвятила несколько месяцев подготовке к новой роли.
В последние несколько недель Анна проводила время с семьей. А вот 29 апреля она вернулась на сцену. Для такого случая артистка выбрала эффектный наряд. Она щегольнула в объемном платье с прозрачным шлейфом. На ее шее красовалось ожерелье Chopard. Ее образ дополняли яркий макияж и невесомый головной убор. Она произвела фурор на сцене.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
А после концерта Анна скинула накидку. Певица продемонстрировала постройневшую фигуру в брюках скинни. Она красовалась в бомбере с принтом и на каблуках. Поклонники были поражены тому, как выглядит оперная дива. Многие даже не узнали Нетребко. «Ого, какая», «Похудела очень», «Ой, а лицо! Вообще не узнала», «До чего шикарный образ», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды