Королева снова на сцене: Анна Нетребко в эффектом черном платье сразила поклонников постройневшей фигурой – неузнаваема

В последние несколько недель Анна проводила время с семьей. А вот 29 апреля она вернулась на сцену. Для такого случая артистка выбрала эффектный наряд. Она щегольнула в объемном платье с прозрачным шлейфом. На ее шее красовалось ожерелье Chopard. Ее образ дополняли яркий макияж и невесомый головной убор. Она произвела фурор на сцене.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».