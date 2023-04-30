67-летняя Долина в мерцающем платье восхитила публику: сногсшибательная фигура «восьмерка» заставила ахнуть

На этот раз Долина дала большой концерт в Москве. Она подготовила красочные номера. Певица блистала в эффектных образах. Она отметилась в черном мерцающем асимметричном платье и на каблуках. Артистка спела свой хит «Погода доме». Она сразила зрителей стройными ножками.

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