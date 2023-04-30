67-летняя Долина в мерцающем платье восхитила публику: сногсшибательная фигура «восьмерка» заставила ахнуть

Лариса Долина уже давно стала знаменитой исполнительницей. Она не только поет, но также преподает в институте Культуры и искусств. В свои 67 лет артистка продолжает строить карьеру и восхищать поклонников. Она похудела за последние два года. Звезда то и дело предстает в ярких образах.
На этот раз Долина дала большой концерт в Москве. Она подготовила красочные номера. Певица блистала в эффектных образах. Она отметилась в черном мерцающем асимметричном платье и на каблуках. Артистка спела свой хит «Погода доме». Она сразила зрителей стройными ножками.
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Также Долина танцевала в комбинезоне в нюдовом цвете с узором из кружева. Она зажигательно выступила со многими артистами, в том числе с Григорием Лепсом.
«Это был по настоящему грандиозный концерт! И повод конечно серьезный – 50 лет на сцене!Лариса Долина в отличной творческой и физической форме: потрясающий голос, шикарные наряды, любимые хиты и новые дуэты! Лара, я не знаю как ты остановила время, но ты это сделала!» – восхитила телеведущая Екатерина Стриженова.