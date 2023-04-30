А какие чулочки! Нюша в платье с прозрачным декольте оголила свои упругие «аппетитки»

Нюша выступает на сцене с юного возраста. На глазах поклонников она повзрослела. Певица вышла замуж за Игоря Сивова. У нее родились дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Но теперь артистка готовится к возращению на сцену. Она занимается спортом и появляется на публике в смелых нарядах.
На этот раз Нюша приняла участие в откровенной фотосессии. Она облачилась в черное мини-платье с прозрачным декольте. Певица решила оголила свою упругую грудь. Образ дополнили черные чулочки. Артистка решила козырнуть своими постройневшими формами. Она грациозно позировала перед камерой.
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Поклонники были ошеломлены. Многие поразились тому, в каком образе она предстала. «Как шикарно», «А это горячо», «Просто прелесть», «Ах, какая девушка», «Прическа все портит, а эти чулочки будоражат», «Просто попадание в образ», «А муж вам разрешил?», «Дерзко», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды