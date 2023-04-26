Нюша в бикини повернулась к народу своей «сдобой»: без стеснения оголила трепетные чресла (горячее фото)

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала известной певицей в юном возрасте, а теперь артистка не только выпускает песни, но и воспитывает двоих детей. При этом она теперь активно возвращается в форму. Звезда не стесняется носить лосины и другие смелые наряды. Она не перестает удивлять фанатов.
На этот раз фанаты потребовали пикантных фото у Нюши. Она покрасовалась в бикини на пляже, повернувшись тылом к народу. Певица оголила свои пышные ягодицы. Она предпочла оголить соблазнительные формы. Артистка не побоялась показать свою фигуру во всей красе, но свой живот прикрыла.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она смотрится соблазнительно. «Всем бы так выглядеть в купальнике», «Какая сдоба», «Смотришься сногсшибательно», «Не хватает скромности», «Муж вас не достоин», — стали писать в Сети. Напомним, что в прошлом году певица призналась, что пережила измену со стороны Игоря Сивова, но она простила супруга.