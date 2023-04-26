Нюша в бикини повернулась к народу своей «сдобой»: без стеснения оголила трепетные чресла (горячее фото)

На этот раз фанаты потребовали пикантных фото у Нюши. Она покрасовалась в бикини на пляже, повернувшись тылом к народу. Певица оголила свои пышные ягодицы. Она предпочла оголить соблазнительные формы. Артистка не побоялась показать свою фигуру во всей красе, но свой живот прикрыла.

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