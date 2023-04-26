Севастьянова в алом платье засветила свое «межножье»: задрала юбку, не скрыв темный треугольник

Каролина Севастьянова долгое время занималась художественной гимнасткой. Она побеждала в соревнованиях и завоевала олимпийское золото. Однако потом спортсменка завершила свою карьеру. Теперь она много путешествует и не пропускает светские рауты. Часто звезду можно увидеть в вечерних нарядах в Монако или Дубае.
На этот раз Севастьянова отправилась на Мальдивы с подругами и таинственным возлюбленным. Она делится пикантными пляжными фото. А 25 апреля гимнастка отпраздновала свой день рождения. Она облачилась в алое платье с разрезом. Наряд подчеркнул ее фигуру. Каролина задрала подол, сев за стол. она оголила бедра и едва прикрыла «межножье».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие поздравили ее с 28-летием. «Просто богиня», «Как вам идет красный», «Богиня», «Ох, какие ножки», «А белье не забыла?», «Фигурка шикарная», «Это улыбка чистый соблазн», «Вот это красотка», — стали писать подписчики.