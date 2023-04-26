Севастьянова в алом платье засветила свое «межножье»: задрала юбку, не скрыв темный треугольник

На этот раз Севастьянова отправилась на Мальдивы с подругами и таинственным возлюбленным. Она делится пикантными пляжными фото. А 25 апреля гимнастка отпраздновала свой день рождения. Она облачилась в алое платье с разрезом. Наряд подчеркнул ее фигуру. Каролина задрала подол, сев за стол. она оголила бедра и едва прикрыла «межножье».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».