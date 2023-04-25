Ирина Шейк в прозрачном корсете и остромодных джинсах засветила «аппетитные» прелести на публике

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру модели. В свои 37 лет Ирина следит за фигурой. В последнее время она все чаще обнажается перед камерой. Звезда без стеснения позирует в бикини и щеголяет в боди в облипку.
Недавно Ирина повеселилась на вечеринке «Коачелла». Также она часто красовалась в дерзких образах. На этот раз топ-модель снова отметилась на публике. Она облачилась в модные джины со вставками и прозрачный корсет. Шейк без стеснения демонстрировала свою шаровидную грудь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали Ирину Комплиментами. «Умеет выглядеть сногсшибательно», «Ой, какие формы», «Ауф, наша девочка», «Так круто выглядит», «Эти джинсы запали мне в сердце», «От декольте не оторвать глаз», «Да, с такой фигурой можно и прозрачные наряды носить», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды