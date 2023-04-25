Ирина Шейк в прозрачном корсете и остромодных джинсах засветила «аппетитные» прелести на публике

Недавно Ирина повеселилась на вечеринке «Коачелла». Также она часто красовалась в дерзких образах. На этот раз топ-модель снова отметилась на публике. Она облачилась в модные джины со вставками и прозрачный корсет. Шейк без стеснения демонстрировала свою шаровидную грудь.

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