«Ой, хоть в трусиках?»: Наталья Рудова в крохотном платье раскинула ноги, не прикрыв сокровенное

На этот раз Рудова решила поделится смелым фото. Она позировала в миниатюрном белом платье на побережье. Актриса села на камень, раскинув ножки. Она не скрыла зону бикини. Наталья также похвасталась своим округлым бюстом и ложбинкой. Ветер развивал ее волосы.

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