«Ой, хоть в трусиках?»: Наталья Рудова в крохотном платье раскинула ноги, не прикрыв сокровенное

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Потом актриса регулярно пополняла свою фильмографию. Лишь о личной жизни блондинка предпочитает молчать. В свои 39 лет она не перестает хвастаться спортивной фигурой.
На этот раз Рудова решила поделится смелым фото. Она позировала в миниатюрном белом платье на побережье. Актриса села на камень, раскинув ножки. Она не скрыла зону бикини. Наталья также похвасталась своим округлым бюстом и ложбинкой. Ветер развивал ее волосы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие признались, что считают ее секс-иконой. «Ну что за чикуля», «Как красиво», «На такой фигуре платья сидят идеально», «Ой, хоть в трусиках», «Какая сочная», «Ох, тут есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.