«От фотошопа волны сменили направление»: похудевшая Анфиса Чехова в мини-бикини подразнила осиной талией и плоским животом

На этот раз Анфиса снова отдыхает на море. Она решила устроить пляжную фотосессию. Телеведущая позировала в ярком мини-бикини. Она решила показать не только пышную грудь, но и тонкую талию. Чехова похудела и теперь не стесняется оголять живот. Она подставила солнцу свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».