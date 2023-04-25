«От фотошопа волны сменили направление»: похудевшая Анфиса Чехова в мини-бикини подразнила осиной талией и плоским животом

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что у нее появилась армия поклонников посл того, как начала вести передачу для взрослых. С тех пор прошло много лет. Анфиса не перестает будоражить мужчин своим видом. Она теперь редко появляется на публике, так как постоянно путешествует.
На этот раз Анфиса снова отдыхает на море. Она решила устроить пляжную фотосессию. Телеведущая позировала в ярком мини-бикини. Она решила показать не только пышную грудь, но и тонкую талию. Чехова похудела и теперь не стесняется оголять живот. Она подставила солнцу свои прелести.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фоточки… и пытаешься быть няшкой», – написала Анфиса.
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Анфиса, у вас хорошая фигура! Зачем себя фотошопить? Волны резко изменили направление», «Как так можно похудеть очень сильно, а грудь осталась?», «Шикарно выглядите Анфиса, вот, что значить быть свободной и одной», «От фотошопа волны сменили направление», — стали писать подписчики.