Не такая и идеальная: 37-летняя Ирина Шейк продемонстрировала свою фигуру в мини-бикини без фотошопа

На этот раз Шейк решила показать видео с недавней фотосессии. Она позировала в черном мини-бикини с тесемками, обрамляющими талию. Модель оголила свои мощные бедра, а также засветила округлую грудь. Ирина не стала прятать свои изъяны фигуры, продемонстрировав даже целлюлит. Она признавалась, что научилась любить себя вместе с недостатками.

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