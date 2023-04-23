Не такая и идеальная: 37-летняя Ирина Шейк продемонстрировала свою фигуру в мини-бикини без фотошопа

Ирина Шейк еще в юном возрасте стала моделью. Со временем она покорила мировые подиумы и теперь красуется на обложках глянца. Российская красавица живет в Нью-Йорке. Она стала одной из самых известных топ-моделей. В 37 лет Ирина продолжает работать, а также воспитывает дочку Лею. Недавно звезда оторвалась на фестивале, где ее даже заметили с Леонардо Ди Каприо.
На этот раз Шейк решила показать видео с недавней фотосессии. Она позировала в черном мини-бикини с тесемками, обрамляющими талию. Модель оголила свои мощные бедра, а также засветила округлую грудь. Ирина не стала прятать свои изъяны фигуры, продемонстрировав даже целлюлит. Она признавалась, что научилась любить себя вместе с недостатками.
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Многие поклонники пришли в восторг. 37-летняя модель поразила их своими формами и честностью. Шейк не стала использовать фотошоп. «Схуднула сильно, «Дряблость есть», «Целлюлит еще остался, она тоже человек», «Какая фигурка! завидно», «Ноги спасут мир», «Хороша, чтобы не говорили», — стали писать в Сети.