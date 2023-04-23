Нюша в платье макси вышла на прогулку с сыном и дочкой: Саффрон в шортинках на подтяжках уже бегает

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных певиц в России. После свадьбы с Игорем Сивовым певица родила дочку Серафиму-Симбу, а потом и сына Саффрона. Она поставила карьеру на паузу, но недавно начала возвращаться в форму и готовить новые концерты. А пока звезда находится с семьей в Дубае.
На этот раз Нюша устроила день, который посвятила наследникам. Вместе с мужем они отправились гулять. Певица облачилась в белое платье макси с объемным кейпом. Впереди в ярком наряде шла Симба. А годовалый сын в футболке и шортиках на подтяжках бежал за своей сестрой.
«Эй, отряд! А это что за королева? Саффрон, эй!» – сказал Сивов.
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Поклонники восхитились тем, как выросли дети Нюши. Многие отметили, что сын певицы растет копией своей бабушки. Другие были сражены тем, как выглядит сама артистка. «Классные такие», «Наряд у вас шикарный», «Ой, Саффрон такой быстрый», «Ему же только год! Вот это богатырь», — стали писать в Сети.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды