Нюша в платье макси вышла на прогулку с сыном и дочкой: Саффрон в шортинках на подтяжках уже бегает

На этот раз Нюша устроила день, который посвятила наследникам. Вместе с мужем они отправились гулять. Певица облачилась в белое платье макси с объемным кейпом. Впереди в ярком наряде шла Симба. А годовалый сын в футболке и шортиках на подтяжках бежал за своей сестрой.

«Эй, отряд! А это что за королева? Саффрон, эй!» – сказал Сивов.

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