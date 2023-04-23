Постройвнешая Ирина Пегова в романтичном платье мидакси вышла на прогулку в Суздали: талия стала осиной

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым и другими известными персонами. Актриса также не раз участвовала в телевизионных шоу. После «Ледникового периода» она стала худеть. И недавно звезду едва узнали поклонники.
На днях Ирина приехала в Суздаль. Она прогулялась по полям и заглянула в храмы. На новых фото актриса позировала в струящемся платье темно-синего цвета с принтом «мильфер». Наряд подчеркнул ее талию и изящные щиколотки. Пегова дополнила образ белыми кедами.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие были впечатлены тем, как похудела артистка. «Кайф для глаз, красивая природа с не менее прекрасной Ириной», «Вы, как всегда, божественная», «Поле русское поле — я твой тонкий колосок», «Фигура стала тоненькая», «Как вам идут такие наряды», «Ох, вот это талия», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды