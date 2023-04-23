Постройвнешая Ирина Пегова в романтичном платье мидакси вышла на прогулку в Суздали: талия стала осиной

На днях Ирина приехала в Суздаль. Она прогулялась по полям и заглянула в храмы. На новых фото актриса позировала в струящемся платье темно-синего цвета с принтом «мильфер». Наряд подчеркнул ее талию и изящные щиколотки. Пегова дополнила образ белыми кедами.

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