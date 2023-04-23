«Между ног некрасиво получилось»: постройневшая Анфиса Чехова в купальнике блеснула своими формами, поразив фанатов

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась новым фото с отдыха в Дубае. У поклонников возникли вопросы к фигуре звезды

Анфиса Чехова уже много лет строит карьеру на телевидении. Многие ее знают, так как раньше она вела передачу для взрослых. Но теперь брюнетка все чаще путешествует и если появляется в новых проектах, то чаще всего они касаются моды. Больше миллиона людей следят за ее жизнью. Звезда старается выглядеть молодо и неустанно работает над фигурой. 

На этот раз Чехова проводит отпуск в Дубае. Она решила поделиться новым фото. Постройневшая телеведущая предстала в облегающем купальнике, обнажив свои бедра и пышные полушария груди. Она стояла прямо в бассейне. Многие поклонники заметили, что Анфиса похудела. Однако фото вызвало у них много вопросов.

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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды

«Не самый удачный купальник в некоторых местах», «Купальник вам не подходит. У вас красивая фигура», «Голубое пятно на животе все портит», «Похудела что ли? Раньше аппетитнее была», «Голубой на животе визуально делает его больше, а телесного цвета ближе к ногам создает впечатление не того что надо», «Между ног некрасиво получилось», — прокомментировали пост подписчики.

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