«Между ног некрасиво получилось»: постройневшая Анфиса Чехова в купальнике блеснула своими формами, поразив фанатов

На этот раз Чехова проводит отпуск в Дубае. Она решила поделиться новым фото. Постройневшая телеведущая предстала в облегающем купальнике, обнажив свои бедра и пышные полушария груди. Она стояла прямо в бассейне. Многие поклонники заметили, что Анфиса похудела. Однако фото вызвало у них много вопросов.

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