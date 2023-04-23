«Между ног некрасиво получилось»: постройневшая Анфиса Чехова в купальнике блеснула своими формами, поразив фанатов

Анфиса Чехова уже много лет строит карьеру на телевидении. Многие ее знают, так как раньше она вела передачу для взрослых. Но теперь брюнетка все чаще путешествует и если появляется в новых проектах, то чаще всего они касаются моды. Больше миллиона людей следят за ее жизнью. Звезда старается выглядеть молодо и неустанно работает над фигурой.
На этот раз Чехова проводит отпуск в Дубае. Она решила поделиться новым фото. Постройневшая телеведущая предстала в облегающем купальнике, обнажив свои бедра и пышные полушария груди. Она стояла прямо в бассейне. Многие поклонники заметили, что Анфиса похудела. Однако фото вызвало у них много вопросов.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«Не самый удачный купальник в некоторых местах», «Купальник вам не подходит. У вас красивая фигура», «Голубое пятно на животе все портит», «Похудела что ли? Раньше аппетитнее была», «Голубой на животе визуально делает его больше, а телесного цвета ближе к ногам создает впечатление не того что надо», «Между ног некрасиво получилось», — прокомментировали пост подписчики.