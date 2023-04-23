«Сегодня Мия шеф-повар»: подросшая дочка Муцениеце встала у плиты, приготовив ужин для папы и его беременной жены

Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян

Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актер взял к себе детей от Агаты Муцениеце. Звезда сериала «Мажор» поделился домашними кадрами.

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он снялся в десятках успешных кинопроектах. Многие зрители его полюбили за роль в сериале «Мажор». В 2022 году он женился во второй раз. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. Теперь пара ждет пополнения в семье. 

На этот раз Брутян провела день с родными, а также сходила в кино с мужем. А так как бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце находится на съемках, дети приехали к отцу. Сын Тимофей и дочка Мия нашли общий язык с мачехой. А в конце дня наследница актера даже вызвалась приготовить ужин. Он заснял, как она нарезанные шампиньоны кладет в сковородку, а потом начинает жарить их на плите. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сегодня Мия шеф-повар. Это что, грибы? Как называются?» – спросил артист. 

«Не знаю», – ответила девочка.

«Это же мухоморы, ты не знала?» – заявил Павел.

«Это не мухоморы!» – попросила его дочка. 

«Нет? Я перепутал наверное. А, а это поганки!» – снова заявил актер. 

«Нет, поганки нельзя есть», – пояснила Мия. 

«А что это? Лисички?» – продолжил артист.

«Лисички оранжевые» – снова опровергла его слова девочка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Муцениеце хорошая мама, так как научила дочку готовить. Другие отметили, что Прилучный прекрасно ладит с детьми. Напомним, что Брутян находится уже на последнем сроке беременности. В скором временем она подарит наследника или наследницу актеру. 

Читайте также