«Сегодня Мия шеф-повар»: подросшая дочка Муцениеце встала у плиты, приготовив ужин для папы и его беременной жены

На этот раз Брутян провела день с родными, а также сходила в кино с мужем. А так как бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце находится на съемках, дети приехали к отцу. Сын Тимофей и дочка Мия нашли общий язык с мачехой. А в конце дня наследница актера даже вызвалась приготовить ужин. Он заснял, как она нарезанные шампиньоны кладет в сковородку, а потом начинает жарить их на плите.

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