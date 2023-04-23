Нюша в миниатюрном платье засветила свои округлые «булочки»: будоражущий вид сзади (горячее фото)

Вот уже больше года Нюша живет в Дубае, но иногда приезжает в Москву на мероприятия. Примечательно, что певица начала готовится к новым концертам. Она поделилась архивными фото, чтобы подогреть публику. На кадрах артистка то и дело красуется в миниатюрных платьях. Она делает акцент на стройных ногах и даже демонстрирует свои округлости под юбкой.

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