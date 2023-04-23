Нюша в миниатюрном платье засветила свои округлые «булочки»: будоражущий вид сзади (горячее фото)

Нюша продолжает выступать на сцене. Она прославилась больше 15 лет назад. Певица завоевала любовь миллионов поклонников. Она всегда предпочитала носить смелые наряды. Примечательно, что за минувшие годы артиста стала мамой двоих детей. Но в последние дни она активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму и уже хвастается постройневшей фигурой.
Вот уже больше года Нюша живет в Дубае, но иногда приезжает в Москву на мероприятия. Примечательно, что певица начала готовится к новым концертам. Она поделилась архивными фото, чтобы подогреть публику. На кадрах артистка то и дело красуется в миниатюрных платьях. Она делает акцент на стройных ногах и даже демонстрирует свои округлости под юбкой.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядела Нюша. «Ох, какие виды», «Была такая сочная», «Ну тут прям в самом соку», «Эти короткие юбчонки», «Горячая цыпочка», «Ай-ай-ай», «Наша дикая кошечка», — стали писать подписчики.