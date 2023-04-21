Вся в белом: Кети Топурия в корсете и остромодных брюках палаццо повеселилась на вечеринке Ольги Серябкиной

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала частью группы «А’Студио» и продолжает петь хиты. Армия ее поклонников только растет. Артистка для многих стала иконой стиля. Для любого появления на публике она выбирает яркие и женственные образы. На этот раз звезда отправилась на вечеринку Ольги Серябкиной, которая решила отметить 38-летие.
Для выхода в свет Кети выбрала монохромный образ. Она облачилась в тугой корсет и остромодные брюки палаццо в пол. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры. Певица для именинницы спела свои хиты вместе с группой. Она расстроила Серябкину до слез. Хозяйка вечера тоже была в белом7 она красовалась в мини-платье с пышными рукавами.
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«Это была мега вечеринка! Получился очень классный праздник в честь моего дня рождения! Было очень тепло, расслабленно и по-настоящему весело! Я надеюсь, что у меня получилось создать классную атмосферу. Одним из бесконечно трогательных моментов было выступление «А’Студио», не говоря уже о том, что Кети Топурия одна из самых близких мне людей», – поделилась Серябкина.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Кети. Многие осыпали подружек комплиментами.
Кети Топурия и Ольга Серябкина. Фото: соцсети звезды