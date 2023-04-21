Вся в белом: Кети Топурия в корсете и остромодных брюках палаццо повеселилась на вечеринке Ольги Серябкиной

Для выхода в свет Кети выбрала монохромный образ. Она облачилась в тугой корсет и остромодные брюки палаццо в пол. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры. Певица для именинницы спела свои хиты вместе с группой. Она расстроила Серябкину до слез. Хозяйка вечера тоже была в белом7 она красовалась в мини-платье с пышными рукавами.

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