«Беременная?»: обнаженная возлюбленная Тимати сверкнула грудью в бане, сразив поклонников

Тимати уже давно стал завидным холостяком. Он обзавелся дочкой Алисой и сыном Ратмиром. Но вот в жены никого брать рэпер не торопится. В 39 лет рэпер продолжает развивать бизнес. А его второй половиной стала Валя Иванова. Уже больше года он встречается с молодой моделью. Влюбленные часто вместе ездят в отпуск.
А 18 апреля Валя решила посетить баню. Она выложила кадры, на которых позировала обнаженной. Модель прикрыла лишь область живота. На видео она прижала полотенце, которым обернула бедра. А вот в руки Иванова взяла свою округлую грудь. Она стала красоваться перед камерой.
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Поклонники решили, что возлюбленная Тимати беременна. Новые кадры лишь подогрели недавно возникшие слухи. «Беременна! Все фото с прикрытым животом или архивные», «Беременна?», «Опять не видно живот», «Ну она копия Шейк», «И зачем разделась? У нас уже есть Волочкова», «Полотенце у живота оттопырилось», — стали писать подписчики.