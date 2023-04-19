«Беременная?»: обнаженная возлюбленная Тимати сверкнула грудью в бане, сразив поклонников

А 18 апреля Валя решила посетить баню. Она выложила кадры, на которых позировала обнаженной. Модель прикрыла лишь область живота. На видео она прижала полотенце, которым обернула бедра. А вот в руки Иванова взяла свою округлую грудь. Она стала красоваться перед камерой.

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