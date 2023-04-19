Нюша в джинсовых мини-шортах козырнула точеной фигурой: игриво блеснула изящными бедрами

Нюша остается одной из самых известных исполнительниц в России. При этом уже год она живет в Дубае. Певица растит двоих детей: сына Саффрона и дочка Серафиму-Симбу. Однако она недавно начала активно заниматься спортом. Артистка намерена снова блистать на сцене. Все чаще она предстает в смелых нарядах.
На этот раз Нюша весь день посвятила себе. Она устроила поход к косметологу. В соцсети певица выложила видео, на котором предстала в крохотных джинсовых шортах и шелковой блузке. Она сделала акцент на загорелых ногах. Артистка игриво повиляла изящными бедрами. Звезда была без макияжа, без стеснения демонстрируя природную красоту.
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Поклонники были восхищены тем, как похудела Нюша. Еще месяц назад она не могла спрятать выпирающий животик. Теперь ее фигура более точеная. «Вот, наша любимая певица», «Ножки всегда были козырной картой», «Классный летний лучок», «Загар вообще не сходит», «Ой, как похудела», — стали писать в Сети.