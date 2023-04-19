Нюша в джинсовых мини-шортах козырнула точеной фигурой: игриво блеснула изящными бедрами

На этот раз Нюша весь день посвятила себе. Она устроила поход к косметологу. В соцсети певица выложила видео, на котором предстала в крохотных джинсовых шортах и шелковой блузке. Она сделала акцент на загорелых ногах. Артистка игриво повиляла изящными бедрами. Звезда была без макияжа, без стеснения демонстрируя природную красоту.

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