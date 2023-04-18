Пополневшая Бузова в крохотном платье оголила соблазнительные чресла на сцене – публика взвыла

Ольга Бузовауже много лет строит карьеру. Она прославилась как телеведущая, а потом также стала певицей. Блондинка не раз сталкивалась с критикой. При этом она не перестает работать над собой. Артистка посещает спортзал, чтобы похудеть. Однако это не мешает ей носить смелые наряды. 18 апреля она выступила в клубе.
Для своего номера Ольга решила облачиться в черное миниатюрное платье с открытым плечом. Наряд облегал ее пополневшую фигуру. Артистка сделала акцент на ноги, надев сапоги-носки. Она зажигательно танцевала. Многие заметили, что ноги Бузовой стали мощными, а также слегка выпирал животик.
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Однако после выступления Ольга отправилась на премию, где пресекла слухи о беременности. Пользователи Сети в свою очередь признались, что ее фигура выглядит привлекательнее. «Такая сочная», «Просто слов нет, какие ноги! Ух», «Живот видно, кто-то много кушает», «Платье не самое удачное», — стали писать в Сети.