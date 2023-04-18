Пополневшая Бузова в крохотном платье оголила соблазнительные чресла на сцене – публика взвыла

Для своего номера Ольга решила облачиться в черное миниатюрное платье с открытым плечом. Наряд облегал ее пополневшую фигуру. Артистка сделала акцент на ноги, надев сапоги-носки. Она зажигательно танцевала. Многие заметили, что ноги Бузовой стали мощными, а также слегка выпирал животик.

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