«А нечего тут попы отъедать»: 51-летняя Нетребко в лосинах устроила зажигательные танцы, виляя бедрами

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь благодаря своему вокалу и таланту. Оперная дива продолжает активно давать концерты. Примечательно, что в 51 год она не перестает следить за внешностью, наряжаться. Артистка много путешествует, но на днях она вернулась в Вену, где живет много лет.
Примечательно, что 17 апреля Анна неожиданно оказалась в танцевальном зале. Она предстала в майке и лосинах. Певица вместе с хореографами стала зажигательно танцевать на паркете. Она виляла бедрами и тянула ножки. Нетребко козырнула своими стройными щиколотками и загорелой кожей. Звезда грациозно двигалась перед зеркалом.
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«А нечего тут попы отъедать! Вперед! Все на танцы! Мы еще зажжем», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие отметили, что Анна стала стройнее. «Анна, вы рождены чтобы танцевать вальсы», «Вы потрясающе выглядите», «Ну, это уже больше похоже на сальса! Молодцы-девицы-красавицы», «Какие ножки! Ох, красота», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды