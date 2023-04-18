«А нечего тут попы отъедать»: 51-летняя Нетребко в лосинах устроила зажигательные танцы, виляя бедрами

Примечательно, что 17 апреля Анна неожиданно оказалась в танцевальном зале. Она предстала в майке и лосинах. Певица вместе с хореографами стала зажигательно танцевать на паркете. Она виляла бедрами и тянула ножки. Нетребко козырнула своими стройными щиколотками и загорелой кожей. Звезда грациозно двигалась перед зеркалом.

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