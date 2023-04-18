«Ой, вообще без белья?»: Наталья Рудова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное, сомкнув коленки

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Актриса не стесняется сниматься в откровенных сценах. В свои 39 лет она может похвастаться точеной фигурой. Блондинка удивляет поклонников, так как до сих пор не замужем. А в соцсети она выкладывает порой смелые кадры.
На этот раз Рудова поделилась кадрами, которые были сняты на море. Актриса каталась на лодке, когда встретила дельфинов. Она сидела на палубе в белом мини-платье с декольте. Блондинка едва прикрыла сокровенное. Дельфины норовили выпрыгнуть из воды, обрызгав ее каплями. Наталья подняла камеру над головой, сверкнув своими прелестями.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что актриса обладает чарующей красотой. «Какая вы соблазнительная», «Даже дельфины на вас залюбовались», «Ой, вообще без белья?», «Какая кокетка», «Прям нимфа», «Улыбка поражающая до мурашек», — стали писать пользователи Сети.