«Ой, вообще без белья?»: Наталья Рудова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное, сомкнув коленки

На этот раз Рудова поделилась кадрами, которые были сняты на море. Актриса каталась на лодке, когда встретила дельфинов. Она сидела на палубе в белом мини-платье с декольте. Блондинка едва прикрыла сокровенное. Дельфины норовили выпрыгнуть из воды, обрызгав ее каплями. Наталья подняла камеру над головой, сверкнув своими прелестями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».