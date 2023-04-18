«Мне ее отдайте, пожалуйста»: Валерия призналась, что не вмешивается в воспитание своей внучки Селин

В гостях у Натальи Подольской Валерия рассказала, как воспитывала детей. Она также вспомнила, как подняла руку на дочку Шену. А вот с внучкой она так рада проводить время, что готова забрать ее себе. Артистка призналась, что в воспитании Селин не вмешивается.

«Мое счастье бесконечное! Я говорю: "Ребят, давайте вы себе еще родите, а мне ее отдайте, пожалуйста. Я на вас порепетировала, все хорошо знаю! Доверьтесь мне!" Я по телефону рожала с ними», – вспомнила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».