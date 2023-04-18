«Мне ее отдайте, пожалуйста»: Валерия призналась, что не вмешивается в воспитание своей внучки Селин

Валерия с внучкой Селин

Валерия с внучкой Селин. Фото: соцсети звезды

Певица рассказала, что души не чает в девочке. Звезда готов забрать ее у сына и невестки.

Валерия большую часть жизни выступает на сцене. До сих пор она регулярно дает концерты и записывает новые треки. При этом певица строит отношения с Иосифом Пригожиным. Она вырастила троих детей, а теперь заботится о внучке Селин. Артистка часто приходит в гости к сыну Арсению Шульгину и невестке Лиане, а также забирает внучку к себе на выходные.

В гостях у Натальи Подольской Валерия рассказала, как воспитывала детей. Она также вспомнила, как подняла руку на дочку Шену. А вот с внучкой она так рада проводить время, что готова забрать ее себе. Артистка призналась, что в воспитании Селин не вмешивается. 

«Мое счастье бесконечное! Я говорю: "Ребят, давайте вы себе еще родите, а мне ее отдайте, пожалуйста. Я на вас порепетировала, все хорошо знаю! Доверьтесь мне!" Я по телефону рожала с ними», – вспомнила звезда.

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Валерия. Фото: кадр из YouTube-канала 

По словам артистки, пока внучка называет ее по разному, в том числе и бабушкой. 

«Я вообще не раздаю советов. Если меня спросят, я скажу свое мнение. Я вообще удивляюсь, какие зрелые сознательные родители. Сейчас источников информации больше. Лиана замечательная мама, такая дотошная», – поделилась Валерия для YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Она призналась, что делает все так, как ее просят. Певица не прикармливает ребенка сладостями и даже не включает мультики, если родители Селин не разрешили. Артистка с ней много играет, но признается, что это выматывает. 

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