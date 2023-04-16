«Ой, палец на руке пропал!»: Ким Кардашьян в нюдовом бикини обнажила упругие прелести, но ее уличили в фотошопе

Ким Кардашьян уже давно прославилась на весь мир. За ее жизнью следят больше 350 миллионов человек в соцсетях. Она активно сотрудничает с модельерами и появляется на красных дорожках. В 42 года звезда американского реалити-шоу поддерживает себя в форме. Однако ее легендарные бедра стали заметно меньше.
На этот раз Ким решила поделиться личным фото. Она облачилась в нюдовое мини-бикини. Модель покрасовалась в своей стильной ванной комнате. Она оголила не только рельефный пресс, но и упругие бедра. Кардашьян позировала посреди комнаты. На фоне белых стен ее кожа казалось бронзового цвета.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
«Я просто примеряю Skims, плаваю и молюсь, чтобы дождь в Лос-Анджелесе не шел вечно», – поделилась звезда.
Одни поклонники восхитились тем, как выглядит Ким. А некоторые уличили ее фотошопе. «Имплантировать можно все, кроме длинных ног!», «Подожди, а где средний палец?», «Правый палец был стерт, а внутренняя поверхность бедер слева испорчена из-за обрезки», «Выглядит довольно странно», «А ноги не удлинила», «Ой, палец на руке пропал!» — стали писать подписчики.