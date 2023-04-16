«Ой, палец на руке пропал!»: Ким Кардашьян в нюдовом бикини обнажила упругие прелести, но ее уличили в фотошопе

На этот раз Ким решила поделиться личным фото. Она облачилась в нюдовое мини-бикини. Модель покрасовалась в своей стильной ванной комнате. Она оголила не только рельефный пресс, но и упругие бедра. Кардашьян позировала посреди комнаты. На фоне белых стен ее кожа казалось бронзового цвета.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».