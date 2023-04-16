«Ох, чем любуется Воля»: Утяшева вышла в трусиках на балкон, повернувшись своими «булочками» к мужу (фото)

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой. Однако уже много лет она строит карьеру телеведущей. В этом году ей довелось поработать с мужем Павлом Волей. Они стали ведущими нового шоу, которое снималось в Дубае. А теперь супруги наслаждаются долгожданным отдыхом. Звезда поделилась пикантными кадрами.
На этот раз Ляйсан решила позагорать. Она разделась и вышла на балкон в роскошном отеле. Телеведущая предстала в лифчике и трусах. Она обнажила свои упругие округлости. А Воля наблюдал за ней сквозь панорамные окна. Утяшева повернулась к нему спиной, продемонстрировав ягодицы и изящные изгибы фигуры.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «А тут есть на что смотреть», «Какая шикарная фигурка», «Спорт сделала свое дело! Просто статуэтка», «Ох, чем любуется Воля», «Такие аппетитные булочки», «Хороша, как всегда», — стали писать в Сети.