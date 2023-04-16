«Ох, чем любуется Воля»: Утяшева вышла в трусиках на балкон, повернувшись своими «булочками» к мужу (фото)

На этот раз Ляйсан решила позагорать. Она разделась и вышла на балкон в роскошном отеле. Телеведущая предстала в лифчике и трусах. Она обнажила свои упругие округлости. А Воля наблюдал за ней сквозь панорамные окна. Утяшева повернулась к нему спиной, продемонстрировав ягодицы и изящные изгибы фигуры.

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