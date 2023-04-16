«Прям там сверкают блестки»: Муцениеце в одних стрингах обнажила все свои прелести, лишив публику дара речи

Агата Муцениеце продолжает строить карьеру актрисы. Она успела стать известной благодаря сериалу «Закрытая школа» и другим проектам. В свои 34 года артистка пережила развода с Павлом Прилучным и растит двоих детей. Но личные переживания подтолкнули ее к преображению. А также она стала звездой театра кабаре.
15 апреля Агата снова выступила на сцене. Она сменила несколько пикантных образов. А в конце выступления приготовила волнующий сюрприз. Актриса скинула свою розовую накидку, оставшись в одних стрингах на публике. На ее груди мерцали блестящие стикини. Она показала свои соблазнительные прелести.
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Многие лишились дара речи. Агата поразила их своей красотой и смелостью. В Сети ей стали писать комплименты. «Просто неземная красота», «До чего красивая», «Ох, что за богиня! Это класс», «Стоящее зрелище», «В идеальной форме, пусть все завидуют», «Прям там сверкают блестки», «Ой, что вы сделали! Слов нет», — стали писать в Сети.