«Прям там сверкают блестки»: Муцениеце в одних стрингах обнажила все свои прелести, лишив публику дара речи

15 апреля Агата снова выступила на сцене. Она сменила несколько пикантных образов. А в конце выступления приготовила волнующий сюрприз. Актриса скинула свою розовую накидку, оставшись в одних стрингах на публике. На ее груди мерцали блестящие стикини. Она показала свои соблазнительные прелести.

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