Пополневшая Бузова в откровенном наряде засветила трусики: устроила жаркие пляски, блеснув «сдобой»

Ольга Бузова продолжает быть одной из самых известных персон в России. Она много лет работает на телевидении, а также успешно строит карьеру певицы. В свои 37 лет блондинка мечтает о семье. Она то и дело предстает в ярких нарядах, чтобы привлечь внимание парней. На днях в прозрачном платье звезда прильнула к Константину Крюкову.
На этот раз Ольга приехала на концерте «NОВЫЙ МУЗON». Она подготовила два зажигательных номера. На сцену артистка вышла в белом мини-платье с откровенным декольте. Она продемонстрировала свои налившиеся прелести. Танцоры поднимали ее и опускали. Бузова не стала прикрывать «межножье». Она засветила трусики на публике.
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Зрители признались, что Ольга лишила их дара речи. Многие заметили, что у нее выпирал животик. «Ох, что за сочная чика», «А тут и грудь появилась, и животик», «Кто-то много лопает пельменей», «Трусы видно! Короче нельзя было?», «Такая сдобная булочка», «Ну срам, вообще ничего не прячет», — стали писать пользователи Сети.