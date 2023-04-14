Пополневшая Бузова в откровенном наряде засветила трусики: устроила жаркие пляски, блеснув «сдобой»

На этот раз Ольга приехала на концерте «NОВЫЙ МУЗON». Она подготовила два зажигательных номера. На сцену артистка вышла в белом мини-платье с откровенным декольте. Она продемонстрировала свои налившиеся прелести. Танцоры поднимали ее и опускали. Бузова не стала прикрывать «межножье». Она засветила трусики на публике.

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