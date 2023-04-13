Невестка Орбакайте за завтраком показала манкие округлости: спохватилась и прикрыла газеткой

На этот раз жена Преснякова решила поделиться новыми снимками. Она покрасовалась в джинсах и топе-бандо за завтраком. Невестка Орбакайте засветила свои округлые прелести и рельефный пресс. Примечательно, что она в какой-то момент прикрылась газеткой. Однако Алена все позволила разглядеть ее формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».