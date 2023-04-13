Невестка Орбакайте за завтраком показала манкие округлости: спохватилась и прикрыла газеткой

Никита Пресняков в 2022 году уехал в США. Ходили слухи, что он даже получил американское гражданство, но сын Кристины Орбакайте их опроверг. Пока он не сидит без дела и снимает клипы для местных артистов. Иногда певец появляется на вечеринках с женой Аленой Красновой, которая уже начала привыкать в жизни в Лос-Анджелесе.
На этот раз жена Преснякова решила поделиться новыми снимками. Она покрасовалась в джинсах и топе-бандо за завтраком. Невестка Орбакайте засветила свои округлые прелести и рельефный пресс. Примечательно, что она в какой-то момент прикрылась газеткой. Однако Алена все позволила разглядеть ее формы.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее точеной фигурой. Многие отметили, что Никите повезло с женой. «Ну горяча», «Какая вы подтянутая», «Пресс такой, что можно обзавидоваться», «Хороша со всех сторон», «Есть на что посмотреть», «Какой Никита счастливый», «Просто конфетка», — стали писать подписчики.