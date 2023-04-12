Постройневшая Нюша в шортиках из денима козырнула своими упругими бедрами: сразила всех наповал

На этот раз Нюша решила обновить свой гардероб. Она готовит костюмы для выступлений. Певица похвасталась одним из образов. Она облачилась в комбинезон из денима с шортами. Декольте наряда было еще не дошито. Сапоги на шпильке из джинсы дополнили лук. Артистка обнажила свои упругие бедра и козырнула талией.

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