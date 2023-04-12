Постройневшая Нюша в шортиках из денима козырнула своими упругими бедрами: сразила всех наповал

Нюша больше 15 лет выступает на сцене. Она давно завоевала любовь публики. В последнее время певица все чаще посвящает себя семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Примечательно, что теперь артистка занимается спортом. Она готовится к новым концертам. Звезда приехала в Москву, где на днях щегольнула в полупрозрачном платье.
На этот раз Нюша решила обновить свой гардероб. Она готовит костюмы для выступлений. Певица похвасталась одним из образов. Она облачилась в комбинезон из денима с шортами. Декольте наряда было еще не дошито. Сапоги на шпильке из джинсы дополнили лук. Артистка обнажила свои упругие бедра и козырнула талией.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Нюша сильно постройнела. «Какой шикарный лук», «Прям ваш образ», «А куда делить сочные прелести», «Бедра тут соблазнительные», «Словно из 2000-х», «Ох, как круто», «Ножки эталонные», — стали писать подписчики.