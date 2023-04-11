Тимофей уже почти перерос маму: Муцениеце привела повзрослевших детей Прилучного в парк развлечений

На днях Агата воссоединилась с детьми. Она решила сводить их в парк развлечений. Актриса покаталась с сыном на электрических машинках. Потом она поиграла в тире, где мячиком выбила фигурки и получила в подарок плюшевую игрушку. А дочка Мия захотела попрыгать на батуте. Они все были одеты в спортивные наряды.

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