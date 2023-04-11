Тимофей уже почти перерос маму: Муцениеце привела повзрослевших детей Прилучного в парк развлечений

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она снималась с Александром Робаком в комедии «Честный развод», а также недавно актриса стала звездой в театре Crave. Однако это не мешает ей продолжать сниматься в кино и воспитывать детей, который родила от Павла Прилучного. Недавно артистка вернулась со съемок в Минске.
На днях Агата воссоединилась с детьми. Она решила сводить их в парк развлечений. Актриса покаталась с сыном на электрических машинках. Потом она поиграла в тире, где мячиком выбила фигурки и получила в подарок плюшевую игрушку. А дочка Мия захотела попрыгать на батуте. Они все были одеты в спортивные наряды.
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Также актриса запечатлелась с детьми дома. Поклонники восхитились тем, как подросли ее наследники. Тимофей стал почти ростом с маму. Многие отметили, что он похож на отца Павла Прилучного. А вот дочка артистка в последнее время часто грустит.
Агата признавалась, что девочка переживает, так как родители никогда не воссоединятся. Дело в том, что новая жена Прилучного Зепюр Брутян беременна и скоро родит малыша.
Агата Муцениеце с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды