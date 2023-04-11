Долина в двухцветном жакете и остромодных колготках отожгла на вечеринке Преснякова: все ахнули от такой красоты

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она давно завоевала любовь публики. Артистка даже в 67 лет не перестает экспериментировать с имиджем и выпускать новые песни. Она не раз пела с молодыми исполнителями. Недавно звезда в алом платье в пол с рукавами-крыльями блистала на ковровой дорожке.
На этот раз Долина решила выглядеть очень ярко. Она приехала на вечеринку Владимира Преснякова, который с размахом отметил юбилей. Многие гости пели на сцене. Лариса Александровна тоже решила порадовать именинника. Она предстала в двухцветном платье-жакете. От юбки артистки отказалась, надев остромодные цветные колготки. Звезда подчеркнула свои стройные ножки.
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Публика тепло встретила Ларису Александровну. Она смогла сразить всех не только вокалом, но и своим аутфитом. В Сети певицу также осыпали комплиментами. «Ну самая стильная», «Выглядит так, что всем нос утерла», «Какие ноги! Просто модель», «Всем бы так выглядеть на пенсии», «Что за шик», — стали писать пользователи Сети.