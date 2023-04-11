Долина в двухцветном жакете и остромодных колготках отожгла на вечеринке Преснякова: все ахнули от такой красоты

На этот раз Долина решила выглядеть очень ярко. Она приехала на вечеринку Владимира Преснякова, который с размахом отметил юбилей. Многие гости пели на сцене. Лариса Александровна тоже решила порадовать именинника. Она предстала в двухцветном платье-жакете. От юбки артистки отказалась, надев остромодные цветные колготки. Звезда подчеркнула свои стройные ножки.

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