Сын Кейт Миддлтон превратился в мини-копию папы: принц Джордж появился с принцем Уильямом на матче

Принц Уильям уже давно счастлив в браке с Кейт Миддлтон. Многие их считают одной из самых эталонных пар в Великобритании. Они исполняют королевские обязанности, растят троих детей, а также зачастую принимают гостей во дворце. Порой их можно увидеть и не на официальных мероприятиях. А на днях принц Уэльский со старшим сыном побывали на матче Английской футбольной премьер-лиги.
Муж Миддлтон болеет за команду «Астон Вилла». Накануне она обыграла «Ноттингем Форест» — 2:0. На матче ему составил компанию девятилетний принц Джордж. Многие фанаты удивились, когда наблюдали за королевской четой. Наследник повторял жесты отца. К слову, даже одеты они были одинаково. Фото с матча появились на сайте Daily Mail.
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А на следующий день прошла праздничная служба. Уже Миддлтон сопровождала принца Уильяма. Они привели в часовню всех детей. И снова многие заметили, как принц Джордж стал похож на папу. Он даже улыбался, как отец.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press