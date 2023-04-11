«Ой, а талия пропала»: 51-летняя Кудрявцева в кожаном корсете и на шпильках сразила поклонников

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных телеведущих. И в этом году блондинка продолжает сниматься в нескольких проектах. В 51 год она обладает стройной фигурой. Стилисты зачастую подбирают для нее яркие образы, стараясь подчеркнуть достоинства.
А 10 апреля Кудрявцева похвасталась новым аутфитом. Она облачилась в белую рубашку и брюки клеш. Однако также лук дополнил черный лаковый корсет. Она покрасовалась в нем перед камерой. Туфли на шпильке в сиреневом цвете завершили дерзкий образ. Лера продемонстрировала стройные ноги, а вот талия пропала.
«Корсет большой», – пояснила она.
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Поклонники были удивлены такому выбору наряда. Многие посчитали, что более классические образы ей больше идут. «Как удивили», «Корсет не самый удачный, талии просто нет», «Как-то не ваш стиль», «Выглядит слишком провокационно», «В 51 год такое носить не стоит», «Вас люблю в любых образах, но этот поразил», — стали писать в Сети.