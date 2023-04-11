«Ой, а талия пропала»: 51-летняя Кудрявцева в кожаном корсете и на шпильках сразила поклонников

А 10 апреля Кудрявцева похвасталась новым аутфитом. Она облачилась в белую рубашку и брюки клеш. Однако также лук дополнил черный лаковый корсет. Она покрасовалась в нем перед камерой. Туфли на шпильке в сиреневом цвете завершили дерзкий образ. Лера продемонстрировала стройные ноги, а вот талия пропала.

«Корсет большой», – пояснила она.

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