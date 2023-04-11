Нетребко в платье с эффектом стройности козырнула изящными лодыжками: вышла в свет с повзрослевшим сыном

Анна Нетребко уже давно стала популярной персоной. Оперная певица регулярно гастролирует. Она живет в Вене много лет, но концерты дает даже в Японии и Аргентине. А недавно ее муж Юсиф Эйвазов возглавил Академического театра оперы и балета в Азербайджане. Тем временем сама артистка оказалась в Дубае, где отдыхает с сыном Тьяго.
На этот раз Анна поделилась новыми снимками. Она посетила развлекательный центр Aya Universe вместе с наследником. Певица облачилась в платье свободного кроя и тунику с принтом. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.
Оперная дива сделала акцент на своих изящных лодыжках. Нетребко продемонстрировала свои точеные ножки. Она позировала с сыном, которому всего 14 лет, но он уже выше мамы.
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Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Другие были впечатлены повзрослевшим Тьяго. «Какая красота. Я в восторге», «Сын у вас так возмужал», «Ну прям стройняшка», «В этом платье выглядите такой хрупкой», «Анита, какие красивые образы», «Тьяго уже не узнать», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды