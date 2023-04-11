Нетребко в платье с эффектом стройности козырнула изящными лодыжками: вышла в свет с повзрослевшим сыном

На этот раз Анна поделилась новыми снимками. Она посетила развлекательный центр Aya Universe вместе с наследником. Певица облачилась в платье свободного кроя и тунику с принтом. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Оперная дива сделала акцент на своих изящных лодыжках. Нетребко продемонстрировала свои точеные ножки. Она позировала с сыном, которому всего 14 лет, но он уже выше мамы.

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