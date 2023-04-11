«Наряд вот-вот треснет»: Нюша в тугих лосинах выпятила свой «орех», блеснув своими аппетитными округлостями

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно появляется на публике, выбирая смелые наряды. Певица уже стала мамой двоих детей, но старается не изменять своему стилю. После рождения сына Саффрона она приложила усилия, чтобы похудеть. Звезда на днях приехала в Москву, где не перестает заниматься спортом.
На этот раз Нюша решила поделиться личными кадрами. Она отравилась на тренировку в прозрачном топе и тугих лосинах. Певица стала приседать, оттопырив свою пятую точку. А также она постояла в планке, продемонстрировав упругие ягодицы во всей красе. Артистка решила похвастаться своими формами.
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Многие поклонники отметили, что звезда постройнела. «Какая аппетитная», «Ну лосины точно должны быть в вашем гардеробе», «Соблазнительная мамочка», «Наряд вот-вот треснет», «Ракурс только на орех», «Ой, какие виды», — стали писать подписчики.