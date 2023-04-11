«Наряд вот-вот треснет»: Нюша в тугих лосинах выпятила свой «орех», блеснув своими аппетитными округлостями

На этот раз Нюша решила поделиться личными кадрами. Она отравилась на тренировку в прозрачном топе и тугих лосинах. Певица стала приседать, оттопырив свою пятую точку. А также она постояла в планке, продемонстрировав упругие ягодицы во всей красе. Артистка решила похвастаться своими формами.

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Многие поклонники отметили, что звезда постройнела. «Какая аппетитная», «Ну лосины точно должны быть в вашем гардеробе», «Соблазнительная мамочка», «Наряд вот-вот треснет», «Ракурс только на орех», «Ой, какие виды», — стали писать подписчики.