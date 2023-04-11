Настасья Самбурская прилегла на кровать, засветив свои «яблочки»: грудь во всей красе в декольте не по размеру

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она продолжает в кино. Примечательно, что многие ее знают по сериалу «Универ». Однако также она уже не первый год выступает на сцене. Артистка часто появляется на публике в смелых нарядах. Однако звезда недавно устроила отпуск. Она делится горячими кадрами с Бали.
На этот раз Самбурская решила сделать селфи. Она прилегла на кровать прямо в романтичном платье. Актриса обнажила свою грудь. Декольте не по размеру сыграло с ней злую шутку. Брюнетка продемонстрировала свои упругие прелести во всей красе. Она взбудоражила фанатов, сверкнув ложбинкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну какая чика», «Грудь убежала», «Ох, как хороша», «Вот это богиня», «Декольте у вас шаловливое», «Ну что творит! Ты посмотри!», «Ой, грудь видно», — стали писать в Сети.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды