Настасья Самбурская прилегла на кровать, засветив свои «яблочки»: грудь во всей красе в декольте не по размеру

На этот раз Самбурская решила сделать селфи. Она прилегла на кровать прямо в романтичном платье. Актриса обнажила свою грудь. Декольте не по размеру сыграло с ней злую шутку. Брюнетка продемонстрировала свои упругие прелести во всей красе. Она взбудоражила фанатов, сверкнув ложбинкой.

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Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну какая чика», «Грудь убежала», «Ох, как хороша», «Вот это богиня», «Декольте у вас шаловливое», «Ну что творит! Ты посмотри!», «Ой, грудь видно», — стали писать в Сети.