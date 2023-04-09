Рудова в мини-бикини раздвинула ноги, продемонстрировав свои аппетитные формы: трусики сверкают

На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что не любит отдыхать в Дубае. Однако актрисе удалось побывать в разных уголках планеты. Она выложила фото, сделанное на пляже. Блондинка в мерцающем мини-бикини оголила свои прелести. Наталья без стеснения раздвинула ноги, сверкая трусами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».