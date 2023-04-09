Рудова в мини-бикини раздвинула ноги, продемонстрировав свои аппетитные формы: трусики сверкают

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Ей удалось поработать со многими именитыми мужчинами. В прошлом году она снялась с Павлом Прилучным в сериале «Жизнь по вызову». Поклонники удивляются тому, что блондинка не замужем. При этом она обладает точеной фигурой и моложавой внешностью.
На этот раз Рудова решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что не любит отдыхать в Дубае. Однако актрисе удалось побывать в разных уголках планеты. Она выложила фото, сделанное на пляже. Блондинка в мерцающем мини-бикини оголила свои прелести. Наталья без стеснения раздвинула ноги, сверкая трусами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие посчитали, что она находится в идеальной форме. «Какая вы тут русалочка», «Шикарный купальник», «Фигурка прям кукольная», «Ни одного изъяна», «Трусики едва видны», «Просто тростинка», «Сочная такая», — стали писать в Сети.
А тем временем живущая в США Лариса Черникова, чьи песни в 90-е звучали из каждого утюга, рассказала, как пережила убийство мужа и чего боится больше всего.