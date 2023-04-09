Севастьянова в тонкой майке блеснула шаровидными «яблочками»: навела камеру на свои мягкие прелести

На этот раз Севастьянова решила поделиться пикантным кадром. Она проводит время в Дубае, где днем загорает в бикини, а вечером наряжается для похода в ресторан. Гимнастка покрасовалась в белой майке без лифчика. Она оголила свою упругую и манкую грудь. Ее длинные локоны струились вниз, оказавшись в ложбинке.

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