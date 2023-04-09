Севастьянова в тонкой майке блеснула шаровидными «яблочками»: навела камеру на свои мягкие прелести

Каролина Севастьянова уже давно стала известной. Она всю юность занималась спортом. Ей удалось завоевать большое количество наград и стать олимпийской чемпионкой. Но уже больше 5 лет она регулярно путешествует. Когда спортсменка появилась в шоу «Звезды в Африке», она сразила всех своей идеальной фигурой и растяжкой.
На этот раз Севастьянова решила поделиться пикантным кадром. Она проводит время в Дубае, где днем загорает в бикини, а вечером наряжается для похода в ресторан. Гимнастка покрасовалась в белой майке без лифчика. Она оголила свою упругую и манкую грудь. Ее длинные локоны струились вниз, оказавшись в ложбинке.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Некоторые даже признались, что Каролина лишила их сна. «Ну что ты творишь!», «Какая роскошная грудь», «Вы со всех сторон хороши», «Ох, что за шалунья», «И парни теперь не уснут», — стали писать подписчики.
А тем временем живущая в США Лариса Черникова, чьи песни в 90-е звучали из каждого утюга, рассказала, как пережила убийство мужа и чего боится больше всего.