Рудова в платье на голое тело засветила напряженные «вишенки»: прелести бесстыдно торчат под тканью

Рудова недавно отдохнула в Дубае. Она призналась, что проводила время в интересной компании. А теперь актриса выложила фото, на котором предстала в платье в облипку. Она не надела ни лифчик, ни трусики. Блондинка засветила свои округлости и интимные ореолы на груди. Наталья не стала прикрывать свою изгибы.

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