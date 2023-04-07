Рудова в платье на голое тело засветила напряженные «вишенки»: прелести бесстыдно торчат под тканью

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают по сериалам «Татьянин день» и «Универ». Блондинка постоянно оказывается в центре мужского внимания. В свои 39 лет она продолжает следить за фигурой. Блондинка носит женственные наряды, не стесняясь оголить свои прелести.
Рудова недавно отдохнула в Дубае. Она призналась, что проводила время в интересной компании. А теперь актриса выложила фото, на котором предстала в платье в облипку. Она не надела ни лифчик, ни трусики. Блондинка засветила свои округлости и интимные ореолы на груди. Наталья не стала прикрывать свою изгибы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены, когда увидели фото. Многие восхитились тем, как выглядит Рудова. «Какая красивая», «Ой, все видно», «От белья отказываются только королевы», «Ну что за нимфа», «Грудь видно, шикарное платье», «В отличной форме», — стали писать пользователи Сети.