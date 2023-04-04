Обнаженная Нюша сверкнула влажными прелести в пенной ванне: пикантные кадры попали в Сеть

На этот раз Нюша уехала за город. Она проводит время в месте, где можно гулять, следить за питанием и наслаждаться СПА. Певица решила понежиться в пенной ванне. Она запечатлелась обнаженной, прикрыв пеной свою грудь. Артистка была без макияжа и укладки. Оказалось, что она принимала ванную с минеральной водой.

«Пузырьки воздуха расслабляют тело, насыщают клетки кислородом, выводят токсины, повышают упругость тела», – похвасталась звезда.

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