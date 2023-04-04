На этот раз Пегова появилась в театре. Она поднялась на сцену в мини-платье с принтом в клетку. Черные колготки и лоферы на толстой подошве дополнили образ. Актриса сделала акцент на тонких ножках и талии. Поклонники поразились тому, как она похудела. Многие не поверили своим глазам.

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«Ого, какая вы теперь», «Больше худеть нельзя», «Ножки-спички», «Просто глазам не верю», «Ирина, как вы умудрились так похудеть?», «Фигура — загляденье», «О таких ногах модели мечтают», «Платье вам идет», — стали писать подписчики.