«Вот и печальный вид без пуш-ап»: Бузова в топике с тесемками засветила «ложбинку греха», вызвав оторопь фанатов

На этот раз Ольга выложила фото, которые были сделаны на съемках шоу «Звезды в Африке». Целый месяц она провела в саванне. Телеведущая примерила юбку в цветочек и черный топ с тесемками, которые обвивали ее тело. Бузова засветила «ложбинку греха» и продемонстрировала плоский живот. Однако пользователи Сети подвергли ее критике.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В белье грудь была, а тут ее нет», «Зачем втягивать живот?», «Талия пропала», «Вот и печальный вид без пуш-ап»«, «Снова не самый удачный наряд», «Выглядишь крупной», «Спина словно со всех сторон», — стали писать подписчики.