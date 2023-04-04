«Вот и печальный вид без пуш-ап»: Бузова в топике с тесемками засветила «ложбинку греха», вызвав оторопь фанатов

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая в смелом наряде нарвалась на критику пользователей Сети.

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Блондинка также продолжает вести проекты на ТВ. В свои 37 лет она активно следит за фигурой. Однако в последнее время ее формы часто становятся предметом обсуждений. Она не стесняется выкладывать пикантные кадры. 

На этот раз Ольга выложила фото, которые были сделаны на съемках шоу «Звезды в Африке». Целый месяц она провела в саванне. Телеведущая примерила юбку в цветочек и черный топ с тесемками, которые обвивали ее тело. Бузова засветила «ложбинку греха» и продемонстрировала плоский живот. Однако пользователи Сети подвергли ее критике. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«В белье грудь была, а тут ее нет», «Зачем втягивать живот?», «Талия пропала», «Вот и печальный вид без пуш-ап»«, «Снова не самый удачный наряд», «Выглядишь крупной», «Спина словно со всех сторон», — стали писать подписчики.

 

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Читайте также