На этот раз Лера поделилась кадрами с работы. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее наряды. Телеведущая покрасовалась в блузке с принтом «мильфлер» и воротничком «Клодин». Лук дополнили не только туфли, но и черные брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули ее тонкую талию. Кудрявцева устроила дефиле, продемонстрировав стройность ног.

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