Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она завоевала любовь миллионов зрителей. Недавно блондинка объявила, что продолжит сниматься в шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что в 51 год она может похвастаться стройностью. Звезда часто наряжается, как и ее дочка Мария.
На этот раз Лера поделилась кадрами с работы. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее наряды. Телеведущая покрасовалась в блузке с принтом «мильфлер» и воротничком «Клодин». Лук дополнили не только туфли, но и черные брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули ее тонкую талию. Кудрявцева устроила дефиле, продемонстрировав стройность ног.
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Поклонники признались, что Лера лишила их дара речи. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Ну какая у вас фигурка», «Это бесподобно», «Девушка-весна», «И как тут вас назвать бабушкой? Хотя внук уже есть», «Ну выглядите просто волшебно», «Эта талия — аномалия», — стали писать в Сети.