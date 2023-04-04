Счастливые и красивые: Анна Нетребко в алом платье в пол запечатлелась с повзрослевшим сыном и мужем в Дубае

Анна Нетребко продолжает регулярно давать гастроли. Она является одной из самых известных персон в мире оперы. Раньше певица регулярно приезжала на родину и любила проводить зимние каникулы в России. Однако уже больше года артистка не приезжала в Москву. Она стала реже давать концерты, но продолжает выступать.
Ещ недавно Анна ездила в Токио, где порадовала публику своим концертом. А теперь артистка оказалась в Дубае. Она приехала на курорт с семьей. 3 апреля оперная дива отправилась на прогулку. Она облачилась в алое платье в пол свободного кроя. С ней были муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. Они вместе запечатлелись на троне.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко с сыном и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие поразились тому, как повзрослел Тьяго, который еще учится в школе. «Фотография просто излучает счастье! Какие же вы красивые!», «Настоящие эмоции бесценны», «Обожаю Аннушку», — стали писать подписчики. Нетребко также устроила шопинг и купила себе украшения. А вот попасть в бутик Louis Vuitton, так как для этого нужно встать в лист ожидания.