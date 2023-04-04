Счастливые и красивые: Анна Нетребко в алом платье в пол запечатлелась с повзрослевшим сыном и мужем в Дубае

Ещ недавно Анна ездила в Токио, где порадовала публику своим концертом. А теперь артистка оказалась в Дубае. Она приехала на курорт с семьей. 3 апреля оперная дива отправилась на прогулку. Она облачилась в алое платье в пол свободного кроя. С ней были муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. Они вместе запечатлелись на троне.

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