«Ну никакой скромности»: Наталья Рудова без юбки вышла на пляж, оголив свои «аппетитки»

На одном из кадров Рудова позировала на побережье. Она предстала в розовой рубашке. Актриса забыла про юбку, продемонстрировав обнаженные ноги. Блондинка едва прикрыла свои изящные бедра. Она показала маникюр и свои лодыжки.

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Поклонники были сражены. Многие отметили, что Наталья выглядит соблазнительно. Однако некоторые подвергли ее критике .«Ну никакой скромности», «Словно русалочка», «Ох, какая вы», «Ножки прелестные», «Аппетитная», — стали писать подписчики.