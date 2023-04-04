«Ну никакой скромности»: Наталья Рудова без юбки вышла на пляж, оголив свои «аппетитки»

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она каждый год снимается в новых проектах. Актриса признавалась, что порой отказывается от однотипных ролей. В свои 39 лет блондинка обладает стройными формами. Она зачастую носит короткие платья и без стеснения раздевается перед камерой. На этот раз звезда решила поделиться пляжными фото.
На одном из кадров Рудова позировала на побережье. Она предстала в розовой рубашке. Актриса забыла про юбку, продемонстрировав обнаженные ноги. Блондинка едва прикрыла свои изящные бедра. Она показала маникюр и свои лодыжки.
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Поклонники были сражены. Многие отметили, что Наталья выглядит соблазнительно. Однако некоторые подвергли ее критике .«Ну никакой скромности», «Словно русалочка», «Ох, какая вы», «Ножки прелестные», «Аппетитная», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды