Восточная принцесса: Алсу белоснежном платье в пол щегольнула в пустыне, подчеркнув красоту фигуры

Алсу еще в юном возрасте стала знаменитостью. И теперь она продолжает строить карьеру. Певица многих поразила, когда приняла участие в шоу «Маска». Также она регулярно выходит в свет, демонстрируя стильные образы. В свои 39 лет артистка может похвастаться стройностью и моложавым видом.
На этот раз Алсу прилетела в Дубай. Как оказалось, она решила не только отдохнуть с подругами, но и снять новый клип. Певица примерила образ воина. А потом она запечатлелась в пустыне в белоснежном платье в пол в восточном стиле. Артистка также предстала с длинной косой и массивными украшениями. Ей сделали яркий макияж с пышными ресницами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сама Алсу осталась в восторге от своего нового образа. Она призналась, что скоро уже презентует новую песню. Поклонники восхитились ее нарядом и новой прической. «Ох, какая вы», «Как вам идет», «Просто принцесса востока», «Ну тут все идеально», «Какая у вас фигура», «Просто не идете, а парите», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды