Восточная принцесса: Алсу белоснежном платье в пол щегольнула в пустыне, подчеркнув красоту фигуры

На этот раз Алсу прилетела в Дубай. Как оказалось, она решила не только отдохнуть с подругами, но и снять новый клип. Певица примерила образ воина. А потом она запечатлелась в пустыне в белоснежном платье в пол в восточном стиле. Артистка также предстала с длинной косой и массивными украшениями. Ей сделали яркий макияж с пышными ресницами.

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