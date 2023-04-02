Регина Тодоренко засняла восьмимесячного сына за играми: сам сидит, щечки пухлые – копия папы

На этот раз Регина призналась, что старший сын Михаил попросил ее поехать туда, где лето. Она взяла билеты и привезла детей в Сочи. А 1 апреля телеведущая засняла младшего наследника Мира. Восьмимесячный сын знаменитости в боди сидел на полу и играл с игрушками. У него заметно отрасли волосы.

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