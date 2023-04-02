Регина Тодоренко засняла восьмимесячного сына за играми: сам сидит, щечки пухлые – копия папы

Регина Тодоренкоуже давно стала известной персоной. Многие знают по шоу «Орел и решка». Другие смотря проект «Маска», где она сидит в кресле жюри. В свои 32 года телеведущая уже является мамой двоих детей. Она успешно совмещает карьеру и материнство. Однако порой звезда признается, что воспитывать сыновей очень сложно.
На этот раз Регина призналась, что старший сын Михаил попросил ее поехать туда, где лето. Она взяла билеты и привезла детей в Сочи. А 1 апреля телеведущая засняла младшего наследника Мира. Восьмимесячный сын знаменитости в боди сидел на полу и играл с игрушками. У него заметно отрасли волосы.
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Мир Топалов. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что мальчик растет копией отца. Многие восхитились кадром. Еще недавно пара скрывала лицо наследника, но теперь они уже публикуют фото с ним без смайликов. «Сладкий такой», «Это же мини Влад», «Крошка», «Пухлый, как пирожок», «В папу», — стали писать в Сети.