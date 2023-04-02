В модной пижамке, настоящая непоседа: Кудрявцева подловила дочку за просмотром фильма «Приключения Электроника»

Лера Кудрявцева ведет шоу «Секрет на миллион», а также другие проекты. Большую часть времени она проводит на съемках. Ей также поручают вести концерты и фестивали. Однако обычно она всегда выходные посвящает семье. Блондинка растит дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. Крохе уже четыре года, но она не перестает удивлять родителей.
Примечательно, что Лера на этот раз подловила наследницу, которая смотрела фильм, сидя на диване. Девочка была в пижаме с рисунком скелета. Ее волосы были заплетены в косички. Она ерзала, никак не усидев на одном месте. При этом Мария смотрела известный фильм «Приключения Электроника».
«Дочь?» – с умилением окликнула ее Кудрявцева.
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Увлеченная кроха на маму не реагировала. Пользователи Сети отметили, что у дочки телеведущей необычная пижамка. Другие поразились тому, как она выросла. Многие признались, что стали фанатами маленькой непоседы. Напомним, что ранее Кудрявцева признавалась, что пока показывает дочке лишь старые советские мультфильмы и читает ей сказки.