В модной пижамке, настоящая непоседа: Кудрявцева подловила дочку за просмотром фильма «Приключения Электроника»

Примечательно, что Лера на этот раз подловила наследницу, которая смотрела фильм, сидя на диване. Девочка была в пижаме с рисунком скелета. Ее волосы были заплетены в косички. Она ерзала, никак не усидев на одном месте. При этом Мария смотрела известный фильм «Приключения Электроника».

«Дочь?» – с умилением окликнула ее Кудрявцева.

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