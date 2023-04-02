Постройневшая Анна Седокова в «голом» платье с разрезами оголила свои «аппетитки»: впечатляющее зрелище

Анна Седокова уже давно стала известной певицей. Раньше она выступала с группой «ВИА Гра», а теперь артистка предпочитает строить сольную карьеру. Она также родила троих детей. Уже несколько лет Анна счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно она похудела. Новые кадры, сделанные за границей, всех сразили.
На этот раз Анна предстала в платье пудрового цвета. Силуэтный наряд с разрезами на талии подчеркнул ее изящны формы. Певица козырнула упругим бюстом. Она дефилировала среди древних построек, виляя бедрами. Седокова едва прикрыла прелести фигуры.
«Жду ваши жаркие риллсы под этот звук кошки», – написала звезда.
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Пользователи Сети были поражены тому, как преобразилась Анна. Ее соблазнительный лук многих ошеломил. «Огонь», «Моя любовь», «Какая аппетитная», «Фигура просто бесподобная», «Платье сидит идеально», «До чего хороша», «Ауф, что за чаровница», — стали писать подписчики.