Постройневшая Анна Седокова в «голом» платье с разрезами оголила свои «аппетитки»: впечатляющее зрелище

На этот раз Анна предстала в платье пудрового цвета. Силуэтный наряд с разрезами на талии подчеркнул ее изящны формы. Певица козырнула упругим бюстом. Она дефилировала среди древних построек, виляя бедрами. Седокова едва прикрыла прелести фигуры.

«Жду ваши жаркие риллсы под этот звук кошки», – написала звезда.

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